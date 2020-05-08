Вашингтон, 8 мая 2020, 10:23 — REGNUM Бывший американский боксёр Майк Тайсон получил предложение поучаствовать в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC. Об этом 7 мая сообщает MMA Fighting.
Отмечается, что лига предложила Тайсону $20 млн за выступления в промоушене.
«Восторг во всём мире, вызванный тренировками Майка Тайсона, заставил нас сделать ему предложение», — сказал глава организации Дэвид Фельдман.
Напомним, ранее Тайсон объявил о возвращении на ринг ради нескольких выставочных боёв, а также выложил видео с тренировок, на которых показал, что находится в хорошей форме.