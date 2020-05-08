Мадрид, , 09:33 — REGNUM Сезон в чемпионате Испании по футболу возобновится 20 июня. Об этом 8 мая заявил главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре, сообщает Marca.

«20 июня мы возобновим розыгрыш чемпионата Испании, а через пять недель закончим — 26 июля», — сказал Агирре.

Он добавил, что матчи будут проводиться каждую неделю в субботу и воскресенье, а также в среду и четверг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Испании предложили доиграть футбольный чемпионат на Канарских островах.

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