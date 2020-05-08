Копенгаген, , 09:28 — REGNUM Копенгаген готов принять матчи чемпионата Европы по футболу — 2020, который из-за пандемии коронавируса был перенесён на 2021 год. Об этом 7 мая заявили в Федерации футбола Дании.

«Чемпионат Европы — один из крупнейших спортивных турниров в мире. Это историческое событие, и мы примем четыре матча в Копенгагене», — говорится в сообщении.

Напомним, 26 апреля президент Датского футбольного союза (DBU) Йеспер Мёллер заявил, что Копенгаген может отказаться от проведения матчей Евро-2020.

Читайте также: Дания может отказаться от проведения матчей Евро-2020