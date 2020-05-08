Барселона, Испания, , 08:45 — REGNUM Футболисты «Барселоны» начнут индивидуальные тренировки на клубной базе 8 мая. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что игроки приедут на базу в форме, проведут занятия, а потом сразу же покинут её, не заходя в раздевалки и другие объекты.

Все игроки, тренеры и персонал «Барселоны» сдавали тесты на коронавирус, которые дали отрицательные результаты. Поэтому им разрешено приступить к индивидуальным тренировкам на базе.

Тестирование всех игроков «Барселоны» и персонала клуба на коронавирус дало отрицательный результат, благодаря чему им разрешено приступить к индивидуальным тренировкам на базе.

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