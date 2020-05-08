Кызыл, , 06:49 — REGNUM 9 мая в Туве пройдёт ежегодный турнир по национальной борьбе хуреш. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в этом году его посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В турнире примут участие восемь спортсменов, за которых проголосовало большинство населения. Однако зрителей на трибунах всё же не будет в связи с ограничениями на проведение культурно-массовых мероприятий.

«Сейчас, когда есть угроза распространения коронавируса, мы решили по-особенному провести турнир по национальной борьбе хуреш. 9 мая, в День Победы, в 13 часов организуем прямую трансляцию турнира по интернету», — отметил глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Напомним, по ситуации на 7 мая в республике выявлено 56 человек с коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, в больницах остаются 41 пациент, остальные уже выписаны после успешного завершения лечения.

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