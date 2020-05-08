Лондон, , 01:17 — REGNUM Американский телеканал ESPL составил свой топ-10 худших трансферов в истории АПЛ.

Топ-10 худших трансферов выглядит следующим образом:

1. Али Диа («Блайт Спартанс» — «Саутгемптон», 1996)

2. Дэнни Дринкуотер («Лестер Сити» — «Челси», 2017, 38 миллионов евро)

3. Рикардо Альварес («Интер» — «Сандерленд», 2014, аренда)

4. Бошко Балабан («Динамо Загреб» — «Астон Вилла», 2001, 5,6 миллиона фунтов)

5. Адриан Муту («Парма» — «Челси», 2003, 19 миллионов фунтов)

6. Пабло Освальдо («Рома» — «Саутгемптон», 2013, 15 миллионов евро)

7. Андрей Шевченко («Милан» — «Челси», 2006, 30 миллионов фунтов)

8. Томас Бролин («Парма» — «Лидс», 1995, 4,5 миллиона фунтов

9. Винстон Богард («Барселона» — «Челси», 2000)

10. Марио Балотелли («Милан» — «Ливерпуль», 2014, 20 миллионов евро)

Стоит отметить, что из этого списка лишь Дринкуотер продолжает выступать за указанный клуб.