Ливерпуль, Великобритания, , 00:44 — REGNUM 29-летний центральный полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон был назван читателями BBC лучшим игроком сезона АПЛ 2019/20. Хавбэк набрал 23% голосов.

В текущем сезоне Хендерсон принял участие в 25-ти матчах АПЛ, в которых набрал 3+5 очков по системе гол+пас и получил 6 желтых карточек. По версии портала WhoScored оценка игрока составляет 7,01. В среднем за матч Хендерсон выигрывал 0,9 верховой дуэли и совершал 2 отбора и 1,1 успешной обводки.

Второе и третье места соответственно заняли Садио Мане (17% голосов) и Кевин Де Брёйне (14% голосов).