Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 00:21 — REGNUM 7 мая в рамках заключительного матча четвертого тура ESL One: Road to Rio — CIS встретились команды Winstrike и Gambit Youngsters. Игра была разыграна в формате best of 3 и завершилась победой коллектива Владислава «bondik» Нечипорчука со счетом 2:0.

Айдын «KrizzeN» Турлыбеков, набравший 78,9% голосов, был признан MVP встречи. Коэффициент k/d игрока составил 1,47, а средний урон за раунд — 85.

Winstrike, одержав третью победу и набрав 9 очков, поднялся на вторую позицию. Gambit Youngsters с 3-мя баллами опустился на предпоследнее место.