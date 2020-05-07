Рио-де-Жанейро, Бразилия, 7 мая 2020, 23:57 — REGNUM 7 мая в рамках 6-го тура онлайн-турнира ESL One: Road to Rio встретились коллективы G2 и c0ntact. Игра завершилась уверенной победой французов со счетом 2:0.
Счет по картам:
Mirage: G2 16:11 c0ntact
Overpass: G2 16:6 c0ntact
Неманья «huNter-» Ковач, набравший 71,6% голосов, был признан лучшим игроком встречи. Коэффициент k/d игрока составил 1,41, а средний урон за раунд — 107,9.
G2 одержал четвертую победу, набрал 12 очков и поднялся на вторую строчку. C0ntact без очков остался на последней позиции.