Мюнхен, Германия, , 18:01 — REGNUM Мирослав Клозе вошел в тренерский штаб мюнхенской «Баварии», сообщает пресс-служба клуба.

41-летний специалист был назначен на пост помощника главного тренера Ханса-Дитера Флика. Контрактное соглашение с чемпионом мира 2014 года рассчитано до 30 июня 2021 года.

Ранее Мирослав Клозе возглавлял юношескую команду мюнхенской «Баварии» U17. Напомним, что будучи игроком Клозе провел в Мюнхене 4 сезона в период с 2007 по 2011 год.

В этом сезоне «Бавария» набрала 55 очков в 25 турах чемпионата Германии и занимает первую строчку в турнирной таблице. Ранее стало известно, что первенство страны возобновится 16 мая.