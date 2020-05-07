Париж, , 17:48 — REGNUM Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес заявил, что бразильский вингер Неймар не расстанется с парижским клубом в это трансферное окно.

Напомним, что недавно Неймар даже отказался от 100 миллионов евро, которые ему предлагались, ради своего возвращения в «Барселону». Игрок был готов пойти на сокращение зарплаты, лишь бы выступать за сине-гранатовых.

«Неймар останется в «ПСЖ». Я регулярно с ним общаюсь. Сейчас он может спокойно принять обдуманное решение. Думаю, он не покинет «ПСЖ», — цитирует высказывание Леандро Паредеса портал FOX Sports.

Бразилец скандально присоединился к «парижанам» летом 2017 года. Французский клуб выплатил за него 222 миллиона евро отступных, этот трансфер по сей день остаётся самым дорогим в истории футбола. Летом 2019 года начались активные разговоры о том, что бразилец требует возвращения в каталонский клуб. Тогда же Неймар устроил бойкот руководству «парижан» и не приходил на тренировки, но со временем ситуация исчерпала себя.

В этом сезоне Неймар провел 15 матчей в чемпионате Франции, отличившись 19 (13+6) очками по системе «гол+пас».