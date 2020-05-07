Москва, , 17:03 — REGNUM Российская премьер-лига не возобновится в мае, как это ожидалось ранее.

Введенный 7 мая указом мэра города Москвы Сергея Собянина режим самоизоляции будет продлен до 31 мая, сообщает «Коммерсант». В городе будет запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных, будут закрыты кафе, торговые центры, парки и салоны красоты.

Следовательно, возобновление розыгрыша Российской премьер-лиги в этом году находится под большим вопросом. Проведение оставшихся матчей лиги будет невозможно как минимум до 1 июня.

На данный момент в России было зафиксировано 177 160 случаев заражения коронавирусом, большинство из которых в Москве — 92 676.