Лион, Франция, , 16:31 — REGNUM Французский «Лион» не намеревается расставаться с защитником Карлом Токо-Экамби, который на правах аренды перешел из испанского «Вильярреала».

Согласно сообщениям Goal.com, 27-летний уроженец Камеруна может быть выкуплен руководством «Лиона». Напомним, что игрок перешёл из «Вильярреала» в зимнее трансферное окно и за это время успел провести 8 матчей, отличившись двумя голами и одной голевой передачей.

«В клубе все согласны с тем, чтобы Карл остался у нас. Но я не знаю, как будет складываться лето. Трансферное окно будет необычным», — говорит главный тренер «Лиона» Руди Гарсия.