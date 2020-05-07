Екатеринбург, , 16:16 — REGNUM 22-летний защитник Александр Кемеров вернулся в состав екатеринбургского «Автомобилиста», после двух сезонов в чемпионате Финляндии, сообщает пресс-служба КХЛ. Контракт с хоккеистом будет носить двусторонний характер и рассчитан на один игровой сезон.

В прошедшем сезоне защитник выступал за «Пеликанс» в высшем чемпионате Финляндии. Игрок провел 55 матчей и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-16».

Отметим, что Александр является воспитанником «Автомобилиста» и уже играл за основную команду в период с 2015 по 2018 год. В общей сложности он провел 102 матча за «Автомобилист» в КХЛ, отличившись 8 (2+6) результативными баллами.