Санкт-Петербург, , 15:32 — REGNUM Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА подписал контракт с защитником Виктором Антипиным. Об этом 7 мая сообщается на странице команды в Twitter.

Отмечается, что соглашение клуба с 27-летним защитником рассчитано на два сезона и будет действовать до апреля 2022 года.

В минувшем сезоне Антипин провёл 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил пять шайб и отдал 14 результативных передач.

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