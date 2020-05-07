Москва, , 14:10 — REGNUM Стали известны имена первых финалистов Чемпионата России по компьютерному спорту 2020 в дисциплинах Clash Royale и NHL 20. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 мая сообщают в ФКС России.

В дисциплине NHL 20 финалистами стали Danzel70 и Mitrakov_V. Вскоре, по итогам следующих матчей, к ним присоединятся ещё два киберспортсмена.

Лучшие результаты в дисциплине Clash Royale показали Xaнs, Nightmare, RUS Furia и OP I PARADOX. Им предстоит сразиться за звание чемпиона в финале соревнования.

Напомним, заключительные игры основного этапа Чемпионата России по компьютерному спорту 2020 состоятся 9 и 10 мая. Всего киберспортсмены соревнуются в шести дисциплинах.

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