Москва, , 11:58 — REGNUM Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не будет определять чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина в сезоне 2019/20. Об этом 7 мая сообщается на сайте КХЛ.

«Определение чемпиона и призёров по итогам первого этапа, а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что не существует объективных и справедливых критериев, которые бы позволили определить чемпиона КХЛ и призёров чемпионата.

Итоговая таблица сезона будет определена следующим образом: вышедшим в полуфиналы конференций командам присваивается единое место 1−8, а места с 9-го по 24-е распределяются по спортивному принципу среди остальных клубов с регламентом КХЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта КХЛ приняла решение досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса.

Читайте также: КХЛ досрочно завершила сезон 2019/20