Москва, , 10:23 — REGNUM Федерация компьютерного спорта Москвы и Федерация шахмат Москвы при поддержке департамента спорта города Москвы запускают проект «Московский киберспорт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 мая сообщают организаторы инициативы.

Соревнования в рамках проекта стартуют 10 мая 2020 года и продлятся до начала августа. Организаторы отмечают, что всех участников ожидают более 220 открытых турниров по различным киберспортивным дисциплинам: Assetto Corsa, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Hearthstone, Legends of Runeterra, Dota Underlords, StarCraft II, FIFA 20, NHL 20, World of Tanks и даже тетрис. Отдельно пройдут соревнования по шахматам.

Суммарный призовой фонд мероприятия составит три миллиона рублей. По словам организаторов, проект призван поддержать москвичей в непростых условиях вынужденной самоизоляции, а также познакомить с новыми видами спорта и приобщить к регулярным занятиям и тренировкам. Все соревнования в рамках «Московского киберспорта» пройдут онлайн.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, ФКС России и РФС запустили Кубок России по интерактивному футболу. На этом турнире по футбольному симулятору FIFA 20 за призовой фонд в один миллион рублей сразятся лучшие киберспортсмены страны.

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