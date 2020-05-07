Москва, , 08:52 — REGNUM Министерство спорта России продлило до 15 июля срок разработки стратегии по развитию физической культуры и спорта в РФ до 2030 года. Об этом 6 мая заявил глава ведомства Олег Матыцин.

«Это обусловлено тем, что финансовый механизм реализации стратегии пока неясен», — сказал Матыцин.

Он добавил, что Минфин и Минэкономразвития пока не могут согласовать план реализации и стратегию, поскольку это связано с финансовым обеспечением

Решение было принято на заседании Общественной палаты по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, а также общественного совета при Минспорта РФ.