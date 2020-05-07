Цюрих, Швейцария, , 08:39 — REGNUM Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF), запланированный в Санкт-Петербурге, может быть перенесён. Об этом 6 мая заявил президент организации Рене Фазель, сообщает ТАСС.

По словам Фазеля, в условиях пандемии коронавируса логичным было бы решение перенести полугодовой конгресс в Санкт-Петербурге, который был запланирован на сентябрь. На нём должны состояться выборы президента и совета IIHF.

Ранее он заявил, что ежегодный конгресс пройдет 10 июня в формате онлайн-конференции.

«На конгрессе надо будет вынести решение по проведению полугодового конгресса в сентябре. На данный момент похоже на то, что мы не сможем провести выборы в Санкт-Петербурге», — сказал Фазель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фазель допустил возможность объединить годовой и полугодовой конгрессы IIHF и провести их в Санкт-Петербурге в сентябре.

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