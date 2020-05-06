Москва, , 23:35 — REGNUM В случае досрочного завершения сезона Российской Футбольной Премьер-лиги «Зенит» объявят чемпионом, так как клуб из Санкт-Петербурга после 22-х туров чемпионата располагается на первом месте, имея в своем активе 50 очков.

Окончательное решение о завершении или возобновлении чемпионата будет принято 15 мая на исполкоме РФС.

В турнирной таблице РПЛ после 22-х туров второе, третье и четвертое места соответственно занимают «Локомотив», «Краснодар» и «Ростов». На пятой позиции расположился московский ЦСКА.