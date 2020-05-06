Москва, , 23:28 — REGNUM Известный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход ее воспитанницы Александры Трусовой в команду Евгения Плющенко. Соответствующее сообщение Тутберидзе опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Трусова покинула группу Тутберидзе и присоединилась к команде Плющенко. Стоит отметить, что ранее Плющенко и Тутберидзе не раз заочно спорили о принципах тренерской работы в фигурном катании.

Сейчас Тутберидзе пишет, что ей не удается привыкнуть к уходу спортсменов из команды, так как, по ее мнению, длительная совместная работа превращает группу в семью.

«Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения — это решение каждого. Но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаем этих спортсменов и специалистов», — пишет Тутберидзе.

Она также подчеркнула, что ее тренерский штаб не будет предлагать спортсменам и другим тренерам какие-то более заманчивые условия, так как это, по мнению Тутберидзе, может привести к потере доверия.