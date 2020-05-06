Рио-де-Жанейро, Бразилия, 6 мая 2020, 22:45 — REGNUM 6 мая в рамках 3-го тура группы B квалификаций на Major Rio 2020 встретились СНГ-коллективы Syman и Virtus.pro. Игра завершилась разгромной победой «мишек» со счетом 2:0.
Счет по картам:
Mirage: Syman 2:16 Virtus.pro
Inferno: Syman 8:16 Virtus.pro
MVP встречи стал 21-летний российский снайпер Джами «Jame» Али, набравший статистику 41−13. Средний урон игрока за раунд составил 96,9.
Syman с 3-мя очками, потерпев второе поражение, опустился на пятое место. Virtus.pro, набрав 6 очков, занял вторую строчку.