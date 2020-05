Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 22:22 — REGNUM 6 мая коллективы pro100 и Natis Vincere встретились в рамках 3-го тура ESL One: Road to Rio — CIS. Игра была разыграна в формате best of 3 и завершилась победой «рожденных побеждать» со счетом 2:0 на картах Inferno (16:10) и Dust2 (16:7).

Лучшим игроком встречи был признан украинский киберспортсмен Александр «s1mple» Костылев, набравший статистику 52−24.

Natus Vincere, набрав 6 очков, заняли первую позицию в турнирной таблице группы B. Pro100 с тем же количеством очков опустился на 3-е место.