Москва, , 19:48 — REGNUM Согласно сообщениям портала «Спорт-Экспресс», исполнительный комитет Российского футбольного союза вероятно досрочно завершит розыгрыша сезона 2019−2020 годов.

Напомним, что ранее о подобном пессимистичном раскладе событий говорил генеральный секретарь РФС Александр Алаев в интервью «СЭ».

Он упоминал: «Если ситуация не позволит возобновить чемпионат, то органный государственной власти признают первенства состоявшимися. Следующий сезон РПЛ пройдет с 18 командами, так как в ФНЛ будут закреплены все места без вылета последних команд.

«Зенит» будет объявлен чемпионом и получит прямую путевку в Лигу чемпионов также, как и «Локомотив». «Краснодар» примет участие в квалификации Лиги чемпионов. «Ростов» напрямую попадет в групповую стадию Лиги Европы. ЦСКА, занявший пятое место в чемпионате, начнет выступления в еврокубковом сезоне с третьего отборочного раунда Лиги Европы, «Динамо» — со второго», — приводит слова Алаева «Спорт-Экспресса».