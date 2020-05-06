Магнитогорск, Челябинская область, , 17:56 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги магнитогорский «Металлург» объявил о расторжении контракт с защитником Виктором Антпиным, сообщает пресс-служба КХЛ.

Напомним, что Антипин не смог договорится с клубом о новом соглашении. Стороны не сошлись в условиях по заработной плате игрока. В прошедшем сезоне защитник заработал 125 миллионов рублей.

В рамках минувшего сезона 27-летний хоккеист принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 19 (5+14) очков при полезности «-4». В розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина Антипин сыграл пять безрезультативных матчей.