Манчестер, Великобритания, , 17:40 — REGNUM Руководство «Манчестер Сити» отказалось продавать немецкого вингера Лероя Сане в мюнхенскую «Баварию» за 40 миллионов евро в ближайшее время, сообщает портал Manchester Evening News.

Сообщается, что представители «Баварии» уже договорились с Сане о долгосрочном контракте рассчитаны на пять лет. Согласно информации источника, «баварцы» собираются приобрести игрока по минимальной цене, выставленной «Сити». Минимальная сумма трансфера составляет 40 миллионов евро, максимальная — 60 миллионов.

Лерой мог перейти в стан «Баварии» еще в летнее трансферное окно 2019 года, но игрок получил в августе травму крестообразных связок колена и сделка не состоялась. «Мюнхенцы» были готовы заплатить за игрока 110 миллионов евро.