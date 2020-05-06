Ярославль, , 16:37 — REGNUM Экс-защитник «Торонто Мейпл Лифс» Алексей Марченко будет зарабатывать 50 миллионов рублей за сезон в ярославском «Локомотиве», сообщает Betting Insider.

Напомним, что игрок заключил односторонний контракт с ярославской командой сроком на два сезона до 30 апреля 2022 года.

Ранее защитник защищал цвета московского ЦСКА на протяжении трех сезонов. В 2019 году «армейцы» выиграли Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии «Авангард» с разгромным счетом 4−0.

В минувшем сезоне 28-летний Марченко набрал 21 (6+15) очко в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ.