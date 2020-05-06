Росарио, , 15:37 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) может начать расследование перехода нападающего Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартак» летом 2019 года.

Аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойз» сообщил на своём сайте, что обратился в ФИФА с просьбой расследовать трансфер Понсе.

Дело в том, что клуб из Аргентины должен был получить 40% от сделки, но «Рома» существенно снизила сумму компенсации, включив в договор переход голкипера Андреа Романьоли. В качестве компенсации «Ньюэллс Олд Бойз» требует взыскать с «Ромы» €2 млн.

Напомним, Понсе является воспитанником «Ньюэллс Олд Бойз». В 2015 году он перешёл в «Рому», за которую не сыграл ни одного официального матча, отправившись в аренду в «Гранаду», «Лилль» и АЕК.

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