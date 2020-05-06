Ижевск, , 15:23 — REGNUM В качестве участников онлайн-забега «Эстафета мира» в Удмуртии зарегистрировались 1418 человек. Об этом сообщает правительство республики.

1418 — это количество дней, в течение которых продолжалась Великая Отечественная война. И это было максимально возможным числом участников онлайн-забега.

После того, как максимальное число участников было набрано, заявки от желающих продолжали поступать. Оргкомитет принял решение не ограничивать количество спортсменов, заявку по-прежнему можно оставить на портале kalashnikov.sport.

Как сообщало ИА REGNUM регистрация для участия в онлайн-марафоне начали принимать 28 апреля. В этом году традиционная «Эстафета мира» будет проходить в режиме онлайн-тренировки. Участники могут пробежать желаемую дистанцию в любом месте в режиме онлайн 9 мая с 7:00 до 19:00 по местному времени. При этом будут зачитываться только дистанции, превышающие три км. Результат зафиксирует специальное приложение, которое нужно установить на смартфон.

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