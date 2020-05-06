Москва, 6 мая 2020, 14:29 — REGNUM Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) возобновит тестирование спортсменов в третьей декаде мая. Об этом 6 мая заявил гендиректор агентства Юрий Ганус, сообщает ТАСС.
«Сегодня одно из главных событий — РУСАДА восстанавливает тестирование с третьей декады мая», — сказал Ганус.
По его словам, РУСАДА выполняло всю работу, кроме тестирования. Инспекторы допинг-контроля будут работать в костюмах биологической защиты.
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