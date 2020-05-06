Манила, , 13:48 — REGNUM Параолимпийские игры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые должны состояться 3−9 октября 2020 года, могут быть отменены после того, как филиппинская спортивная комиссия приняла решение прекратить финансирование игр в Юго-Восточной Азии, сообщает Antara.

Глава филиппинского параолимпийского комитета Майк Барредо заявил, что необходимо сократить расходы и перераспределить бюджет, чтобы помочь правительству в борьбе с COVID-19.

«Мы будем общаться с федерацией спортивных состязаний АСЕАН о текущей ситуации, чтобы совет мог решить судьбу параолимпийских игр АСЕАН», — заявил Майк Барредо.

Напомним, первые параолимпийские игры АСЕАН прошли в Куала-Лумпуре (Малайзия) 26−29 октября 2001 года. В них приняли участие более чем 700 спортсменов и официальных лиц из Брунея, Мьянмы, Камбоджи, Индонезии, Лаоса, Малайзии, Филиппин, Сингапура, Таиланда и Вьетнама.