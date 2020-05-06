Москва, , 13:45 — REGNUM Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не получало список из 298 спортсменов, имена которых есть в базе данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом 6 мая заявила заместитель гендиректора агентства Маргарита Пахноцкая.

«РУСАДА пока не получало от WADA списки спортсменов, подозревающихся в нарушении антидопинговых правил на основании базы LIMS», — сказала Пахноцкая.

Она добавила, что со временем РУСАДА такую информацию получит.

Напомним, 30 апреля WADA заявило о завершении расследования по делу о манипуляциях с базой данных московской лаборатории. Сообщалось, что у 145 из 298 российских спортсменов выявлены манипуляции с данными допинг-проб.

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