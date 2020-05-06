Джексонвилль, , 12:37 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон сдал тест на коронавирус перед турниром UFC 249. Об этом 6 мая сообщает ТАСС.

«Тони и вся команда сдали тест на коронавирус. Результаты будут известны позднее», — сказал представитель спортсмена.

Напомним, Фергюсон проведет бой на турнире UFC 249 с другим американцем Джастином Гейджи. Турнир без зрителей пройдёт 9 мая в городе Джексонвилль (штат Флорида, США).

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