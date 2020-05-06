Вашингтон, , 12:19 — REGNUM Индивидуальная тренировка с российским хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным продана на аукционе за $38 тыс. Об этом 6 мая сообщает Bleacher Report.

Отмечается, что победитель аукциона получит возможность потренироваться с Овечкиным в течение 30 минут. Также ему подарят клюшку хоккеиста и четыре билета на матч «Вашингтона».

Тренировка является частью благотворительной акции All In Challenge, в которой принял участие Овечкин. Собранные деньги пойдут в фонды по обеспечению продовольствием малоимущих семей в США и других странах.

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