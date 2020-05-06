Ауэ, , 11:23 — REGNUM Немецкий футбольный клуб «Эрцгебирге Ауэ», выступающий во второй Бундеслиге, отправил на карантин всех игроков, тренеров и персонал. Об этом 6 мая сообщается на сайте клуба.

Такое решение принято после того, как у помощника главного тренера был обнаружен коронавирус. Он сдал повторный тест, первый был отрицательным.

«Клуб находится в тесном контакте с органами здравоохранения и проинформировал о сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что тесты остальных членов команды дали отрицательные результаты.

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