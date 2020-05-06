Москва, 6 мая 2020, 11:10 — REGNUM Хоккеист Александр Овечкин подарил 20 тыс. защитных масок Всероссийскому студенческому корпусу спасателей (ВСКС). Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе организации.
Отмечается, что ВСКС проводит в регионах России социальную добровольческую акцию «Поможем делом».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Овечкин присоединился к акции All In Challenge по сбору денег продовольственным организациям.
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