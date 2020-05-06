Мадрид, , 08:42 — REGNUM Бывший вице-президент мадридского «Реала» Амадор Суарес умер от последствий коронавирусной инфекции. Об этом 5 мая сообщается на сайте клуба.

Суарес скончался в возрасте 76 лет. Он занимал должность вице-президента клуба в 2007—2009 годах. За время его работы клуб два раза выиграл чемпионат Испании и завоевал Суперкубок Испании.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте бывший президент «Реала» Лоренсо Санс умер в результате заражения коронавирусом в возрасте 76 лет.

Читайте также: Бывший президент футбольного клуба «Реал» скончался из-за коронавируса