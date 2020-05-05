Мадрид, , 23:51 — REGNUM Воспитанники мадридского «Атлетико» Люка и Тео Эрнандес могут продолжить карьеру в «Реале». В трансфере французов заинтересован главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан, который видит в футболистах замену 31-летнему Марсело, который в ближайшее время может покинуть стан «Реала».

24-летний Люка Эрнандес прошлым летом пополнил состав «Баварии», перейдя из «Атлетико» за 80 миллионов евро. В текущем сезоне Бундеслиги футболист принял участие в 11-ти матчах. На данный момент transfermarkt оценивает француза в 56 миллионов евро.

Тео Эрнандес, который на 2 года младше своего брата, последний сезон провел в составе «Милана», выйдя на поле в 22-х матчах Серии А, в который отметился 5-ю забитыми мячами и 2-мя голевыми передачами.