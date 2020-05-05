Ньюкасл, Великобритания, , 23:26 — REGNUM Экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может возглавить «Ньюкасл» в случае перехода 27-летнего атакующего полузащитника «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо в английский клуб. В текущем сезоне бразилец выступал за «Баварию» на правах аренды, принял участие в 22-х матчах немецкой Бундеслиги, в которых набрал 8+6 очков по системе гол+пас. Трансферная стоимость Коутиньо, по версии transfermarkt, составляет 56 миллионов евро.

В летнее трансферное окно в 2019 году Почеттино намеревался переманить бразильца в «Тоттенхэм».

В случае назначения аргентинца на пост главного тренера «Ньюкасла», «сорокам» придется заплатить «Тоттенхэму» 12,5 миллиона фунтов.

Ранее сообщалось, что руководство «Ньюкасла» намеревается пригласить Гарета Бейла в свою команду в летнее ТО.