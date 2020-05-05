Рим, , 23:16 — REGNUM 25-летний вингер «Лацио» и национальной сборной Аргентины Хоакин Корреа может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщается CalcioMercarto. В текущем сезоне Корреа укрепился в статусе ключевого игрока «орлят» и помог команде занять 2-е место в турнирной таблице Серии А после 26-ти туров. «Лацио» отстает от «Ювентуса» на одно очко.

В 22-х матчах итальянской Серии А аргентинец принял участие в 22-х матчах, в которых отличился 7-ю забитыми мячами и 1-й голевой передачей.

Стоимость аргентинца, по версии transfermarkt, составляет 30,5 миллиона евро.