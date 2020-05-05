Париж, , 23:09 — REGNUM 23-летний центральный полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин попал в символическую сборную французской Лиги 1 сезона 2019/20 по версии издания beIN Sports. Также в символическую сборную попали: вратарь «Страсбурга» Матч Зельс, футболисты «Ренна» Юнис Абдельхамид, Амари Траоре и Эдуардо Камавинга, игроки «Пари Сен-Жермен» Хуан Бернат, Килиан Мбаппе и Неймар, защитник «Марселя» Альваро Гонсалес, нападающий «Лилля» Виктор Осимхен и одноклубник Головина Виссам Бен-Йеддер.

В сезоне 2019/20 Лиги 1 россиянин принял участие в 25-ти матчах, в которых набрал 3+4 очка по системе гол+пас. В остальных турнирах Головин вышел на поле 5 раз.

Портал transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.