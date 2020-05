Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 22:39 — REGNUM 5 мая европейские коллективы FaZe и GODSENT встретились рамках пятого тура группы B онлайн-турнира ESL One: Road to Rio — Europe. Игра была разыграна в формате best of 3 и завершилась уверенной победой FaZe.

Счет по картам:

Overpass: FaZe 16:6 GODSENT

Nuke: FaZe 16:11 GODSENT

MVP встречи с 82,4% голосов и коэффициентом k/d 1,88 был признан 25-летний бразильский киберспортсмен Марсело «coldzera» Дэвид.

FaZe Clan, одержав пятую победу подряд, набрал 15 очков и укрепился на первой позиции в группе B. GODSENT с 9-ю баллами расположился на 4-й строчке.