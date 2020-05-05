История вопроса

Соревнование на основе видеоигр. Призовые фонды могут достигать миллионов долларов. Киберспортивные соревнования набирают популярность, транслируются через интернет и собирают сотни тысяч зрителей. Общая аудитория на 2018 год оценивалась в 380 миллиона человек.



Киберспорт - масштабная индустрия, доход от которой измеряются в миллиардах долларов. Здесь есть свои звезды как среди отдельных игроков, так и команд.



Среди наиболее известных игр, по которым проводятся масштабные соревнования: Dota2, PUBG, CS:GO, FIFA, Starcraft и пр.

