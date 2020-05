Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 21:26 — REGNUM 5 мая в рамках 3-го тура квалификаций ESL: Road to Rio — CIS встретились команды Unique и Spirit. Игра прошла в формате best of 3 и завершилась победой Spirit.

Счет по картам:

Train: Spirit 16:2 Unique

Dust2: Spirit 16:11 Unique

24-летний российский киберспортсмен Леонид «chopper» Вишняков, по мнению пользователей HLTV (82,8% голосов), был признан MVP матча. Россиянин заработал статистику 48−26, а средний урон игрока за раунд составил 111,4.

Spirit, одержав третью победу подряд, набрал 9 очков и поднялся на чистое первое место в группе A. Unique без очков занимает последнюю позицию.