Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 21:20 — REGNUM 15 мая команды forZe и Winstrike встретились в рамках третьего тура группы A ESL One: Road to Rio — CIS. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу forZe. Коллектив одержал победы на картах Overpass (16:8) и Nuke (16:14)

Богдан «xsepower» Черников, набравший 49,1% голосов пользователей HLTV, был признан MVP матча. Коэффициент k/d россиянина составил 1,75, а средний урон за раунд — 72,9.

Коллектив forZe, одержав первую победу на турнире и набрав 3 очка, поднялся на пятое место. Winstrike с 6-ю баллами идет на 3-й позицию.