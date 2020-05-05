Цюрих, Швейцария, , 21:18 — REGNUM Данные от WADA (Всемирного антидопингового агентства) по поводу российских допинг-проб из московской лаборатории Международная федерация футбола (FIFA) рассчитывает получить в этом месяце, сообщает 5 мая Associated Press.

По словам представителя FIFA, в последний день апреля федерация участвовала в разъяснительном вебинаре WADA. На этом мероприятии футбольной федерации сообщили, что все данные по поводу допинг-проб российских спортсменов ей передадут «к концу мая».

Представитель FIFA добавил, что футбольная федерация хочет «как можно скорее закрыть это дело».

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Напомним, WADA объявила 30 апреля о том, что разбирательство по поводу допинг-проб российских спортсменов подошло к концу. По её оценке, в случае почти половины проб обнаружены манипуляции.

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