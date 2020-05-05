Рио-де-Жанейро, Бразилия, 5 мая 2020, 21:15 — REGNUM 15 мая коллективы Nemiga и Gambit Youngsters встретились в рамках третьего тура группы A онлайн-квалификаций на Major Rio 2020. Игра завершилась минимальной победой белорусского коллектива со счетом 2:1.
Счет по картам:
Inferno: Nemiga 19:16 Gambit Youngsters
Dust2: Nemiga 13:16 Gambit Youngsters
Mirage: Nemiga 16:3 Gambit Youngsters
Самым ценным игроком встречи в очередной раз был признан Игорь «lollipop21k» Солодков, заработавший статистику 64−48. Средний урон игрока за раунд составил 79,2.
Одержав вторую победу на турнире и набрав 6 очков, Nemiga заняла второе место. Gambit Youngsters с 3-мя баллами идет двумя позициями ниже.