Манчестер, Великобритания, , 19:44 — REGNUM Мексиканский нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает портал Corriere dello Sport.

По данным источника, «манкунианцы» поспорят с «Эвертоном» и «Арсеналом» за трансфер мексиканского вингера. Сообщается, что главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо не видит игрока в составе «неаполитанцев» на следующий сезон.

Отметим, что «Манчестер» заинтересован игроком в связи с его маркетинговым потенциалом. Игрок имеет большую фан-базу на родине.

В этом сезоне мексиканцев провел 27 матчей, отличившись 5 (2+3) результативными очками по системе «гол+пас».