Омск, , 18:15 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги «Авангард» решил оставить без изменений тренерский штаб своего фарм-клуба МХЛ «Омские ястребы». Весь тренерский штаб, включая наставника Олега Угольникова, ассистентов Сергея Коробкина, Егора Дастина и Игоря Земляного, получил новые соглашения от руководства клуба, сообщает официальный сайт «Авангарда».

«Омские ястребы» провели сильный сезон, заняв второе место в рамках Восточной конференции, соответственно, выйдя в плей-офф. В розыгрыше Кубка Харламова омский коллектив разгромил «Мамонтов Югры» 4−0 в серии, после чего сезон был прерван из-за пандемии коронавируса.