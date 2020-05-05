Ярославль, , 17:57 — REGNUM «Локомотив» сообщил об обмене с рижским «Динамо», в рамках которого ярославский клуб вернул форварда Кирилла Слепца, а рижский — крайнего нападающего Брока Троттера, информирует официальный сайт «железнодорожников».

Кирилл Слепец ХК «Локомотив»

В рамках прошедшего сезона 21-летний Слепец отметился 7 (4+3) результативными очками в 33 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Коэффициент полезности игрока составил «-2».

33-летний Троттер выступал в словацком чемпионате за «ХКМ Зволен» и набрал в этом сезоне 51 (12+39) очко в 45 матчах чемпионате. Канадский хоккеист уже знаком с системой рижского «Динамо». Игрок провел в латышском клубе сезон 2010−2011 годов и часть сезона 2014−2015 годов.